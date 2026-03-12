イタリア戦を前に波紋を呼んだデローサ監督の発言は、今も批判の的となっている(C)Getty Images準々決勝には勝ち進んだ。しかし、“最強軍団”へのシビアな声は日増しに強まっている。目下、開催中のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で1次ラウンドB組を2位で通過した米国代表だ。【動画】強いぞイタリア！ベンチではエスプレッソが用意され…開幕3連勝と堂々たる戦いを見せていた米国代表。アーロン・ジャッジやポー