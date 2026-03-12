11日に行われたドラゴンズ対ヤクルトのオープン戦で、細川選手が放った一打が「ホームランウイング」の机に直撃。机にヒビが入るという驚きの事態が起きました。先発はドラフト2位の桜井頼之介投手。そして、ドラフト1位・中西聖輝投手が好投する中、試合を決めたのは4番・細川成也選手でした。低い弾道でホームランウイングに飛び込む一打となりましたが、強烈すぎる打球で、席の机にヒビが入ってしまい