大食いYouTuberの「食の変態」さんは3月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。フルバージョン動画を公開し、“食べていない”という疑惑について弁明しましたが、賛否両論が寄せられています。【動画】大食いYouTuber、フル動画で疑惑弁明「食べてます！」食の変態さんは「食べてます！」とつづり、1本の動画を投稿。納豆と生卵を加えた7人前の汁なし麺を、大きな口でパクパクと食べ進めます。終盤には箸からスプーンに持ち替え、き