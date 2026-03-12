日産自動車は１２日、米配車サービス大手ウーバー・テクノロジーズと自動運転タクシー事業で協業すると発表した。自動運転の電気自動車（ＥＶ）をウーバーに供給する。両社は今年後半から、自動運転タクシーの試験運行を東京都内で始める予定だ。自動運転タクシーはＥＶ「リーフ」をベースにした車両と、ウーバーの配車サービスを使って運行することを想定している。試験運行ではドライバーが同乗するが、将来的には無人で運行