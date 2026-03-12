歌手の小柳ルミ子が11日に自身のアメブロを更新。ジャーナリストの安藤優子氏と六本木でステーキデートを楽しんだことを明かすとともに、愛犬が繋いでくれた不思議な縁についてつづった。【映像】急きょ手術になった小柳ルミ子&松田聖子からのメッセージ「ルルが繋いでくれ再会を果たし、急接近。大の仲良しとなった安藤優子さんと先日、ステーキデートをして来ました」と切り出した小柳。六本木にあるステーキ店を訪れ、