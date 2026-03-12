宮崎地裁宮崎市で2020年、自営業の知人男性＝当時（47）＝を刺殺したとして、殺人罪などに問われた建設業久常芳治被告（52）の裁判員裁判で、宮崎地裁（設楽大輔裁判長）は12日、懲役9年（求刑懲役15年）の判決を言い渡した。弁護側は正当防衛に当たり無罪だと主張していた。起訴状によると、20年11月22日午後11時20分ごろ、路上で殺意を持って斉藤男彦さんの右胸を刃渡り約25センチの包丁で1回突き刺し、殺害したとしている。