福井県議会特別委員会で答弁する石田嵩人知事＝12日午後福井県の石田嵩人知事（36）は、1月の知事選の期間中に「日本は単一民族国家だ」などと発言する動画を交流サイト（SNS）に投稿した問題を巡り「軽率な発言だった。おわび申し上げる」と謝罪した。12日の県議会特別委員会で答弁した。石田氏は、自身の海外での勤務経験から日本は民族や文化、言語が比較的まとまっていると認識していたと言及。「言葉足らずで、説明不足だ