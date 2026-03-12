ホンダのタイ現地法人は１２日、タイで生産し、日本で販売したバイク「レブル２５０」と「ＣＬ２５０」の２車種計３万１４７０台（２０２２年１２月〜２５年３月製造）のリコールを国土交通省に届け出た。国交省によると、ハンドルロックのボルトに不具合があり、停車時にロックできない可能性がある。ハンドル操作ができずに転倒につながる恐れもあるという。問い合わせはホンダの市場措置コールセンター（０１２０・３７００