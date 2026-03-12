日本陸上連盟は12日、ポーランド・トルンで開催される、世界室内陸上競技選手権大会（3月20日〜22日）の日本代表10人を発表した。東京世界陸上100m代表の桐生祥秀（30、日本生命）と木梨嘉紀（24、筑波大大院）が60mの代表に選出され、女子中距離のエース・田中希実（26、New Balance）が前回大会に続き3000mで出場する。また800mにはショートトラックの日本記録をマークしたクレイ アーロン 竜波（23、ペンシルベニア州立大）が選