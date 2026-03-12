秋篠宮家の次女・佳子さまは、世界各国の若い世代と懇談されました。12日午前11時ごろ、佳子さまは赤坂御用地内で「青年の船」に参加した各国の代表と面会されました。「青年の船」は内閣府の国際交流事業の1つで、船での共同生活や社会課題の研究、ディスカッションなどを行うものです。佳子さまが「青年の船」の参加者と面会するのは4回目で、日本やギリシャ、モンゴルなど12カ国の同世代約30人と懇談されました。宮内庁によりま