子どもには幼児期から英語を習わせるべきか。文教大学教育学部の成田奈緒子教授と公認心理師の上岡勇二さんの共著『その「習慣」が子どもの才能をダメにする』から、早い段階で子どもに英語に触れさせてはいけない理由を紹介する――。（第2回）※本稿は、成田奈緒子、上岡勇二『その「習慣」が子どもの才能をダメにする』（SB新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／EikoTsuttiy※写真はイメージです - 写真＝iStoc