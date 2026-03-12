ホルムズ海峡の封鎖で、世界の主要国の中で最も大きな打撃を受けるのは日本だという分析が出ている。原油の中東依存率は95％、LNG備蓄はわずか2〜4週間分。そんな「最も脆い国」に海外メディアが注目している。トランプ支持とも、イランが悪いとも明言しない高市首相に、日本独自の生き残り戦略を見出している――。写真＝時事通信フォト石油備蓄の放出などに関して記者団の取材を終え、引き揚げる高市早苗首相（中央）＝2026年3月