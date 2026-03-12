■EU委員長「原発縮小は過ちだった」と認めた欧州もまた、イラン発のエネルギーショックの悪影響を受けている。天然ガスの指標価格となるオランダTTF先物は、米国がイランを空爆する直前はメガワット時当たり30ユーロ程度だったが、一時60ユーロに迫る勢いまで上昇した（図表）。その後、価格は50ユーロを下回る程度まで下落したが、以降は高止まりしている状況だ。（出所）インターコンチネンタル取引所こうした中、3月10日、フラ