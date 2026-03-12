かがわマラソン2026 開催まであと3日に迫りました。香川県で初めての日本陸連公認のフルマラソン大会、「かがわマラソン2026」では、高松市などで最大8時間半の交通規制が行われます。 3月15日の「かがわマラソン」には1万人以上の参加が見込まれています。 当日はスタート地点の「あなぶきアリーナ香川周辺」で早いところでは、午前8時から最大8時間半にわたって交通規制が行われます。 コ&#12540