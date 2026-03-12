◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）１週前追い切り＝３月１２日、栗東トレセン昨年の朝日杯ＦＳで２着に入ったダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）はＣＷコースで単走。手応えには余力を残しつつ、６ハロン８２秒５―１１秒６をマークした。福永調教師は「先週は動きの質が良くなかった。胸を張って走るところがあって、そこを徐々に修正