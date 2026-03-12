ライトアップイメージ／提供：岡山市 3月は大腸がん検診の受診を啓発する「大腸がん啓発月間」です。 岡山市は20日、日本対がん協会の大腸がん啓発活動のテーマカラーである「ブルー」に、岡山城をライトアップします。 ライトアップ時間は20日の日没～深夜12時までです。 岡山市によりますと、大腸がんは日本人で最も罹患者数が多いがんで、市では毎年約800人が大腸がんと診断され、