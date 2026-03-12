▼福岡県（福岡管区気象台）【福岡地方】くもり【北九州地方】くもり【筑豊地方】くもり【筑後地方】くもり▼佐賀県（佐賀地方気象台）【南部】くもり後晴れ【北部】くもり一時雨▼長崎県（長崎地方気象台）【南部】くもり後晴れ【北部】くもり一時雨【壱岐・対馬】くもり時々雨【五島】くもり一時雨▼熊本県（熊本地方気象台）【熊本地方】晴れ時々くもり【阿蘇地方】くもり時々晴れ【天草・芦北地方】晴れ時々くもり【球磨地方】