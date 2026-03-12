２００３−０４年シーズン以来となる悲願のプレミアリーグ優勝に向かってひた走るアーセナルが、今季終了後に右ＳＢの補強に乗り出すことが明らかになった。英高級紙「ザ・テレグラフ」が掲載した記事によると、アーセナルの補強ターゲットはニューカッスル所属のイングランド代表ＤＦティノ・リブラメント（２３）だというその理由は近年のアーセナルで日本代表ＤＦ冨安健洋と右ＳＢのポジションを争ったイングランド代表Ｄ