▼山梨県（甲府地方気象台）【中・西部】くもり【東部・富士五湖】くもり▼長野県（長野地方気象台）【北部】くもり【中部】晴れ後くもり【南部】くもり▼新潟県（新潟地方気象台）【下越】くもり【中越】くもり【上越】くもり【佐渡】くもり▼富山県（富山地方気象台）【東部】くもり【西部】くもり▼石川県（金沢地方気象台）【加賀】くもり【能登】くもり▼福井県（福井地方気象台）【嶺北】晴れ後くもり【嶺南】くもり後一時雨