▼岡山県（岡山地方気象台）【南部】くもり時々晴れ【北部】くもり一時雨か雪▼広島県（広島地方気象台）【南部】くもり時々晴れ【北部】くもり一時雨か雪▼山口県（下関地方気象台）【西部】くもり【中部】くもり【東部】くもり時々晴れ【北部】くもり一時雨か雪▼鳥取県（鳥取地方気象台）【東部】雨時々止む【中・西部】雨時々止む▼島根県（松江地方気象台）【東部】雨時々止む【西部】くもり時々雨か雪【隠岐】雨後くもり