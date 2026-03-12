静岡市への出店を協議している会員制大型スーパー「コストコ」を巡って、地権者側が3月末までに出店の意向を示すよう求めていることが分かりました。静岡市駿河区の東名高速日本平久能山スマートインターチェンジ周辺にあたる宮川･水上地区の再開発を巡っては、「コストコ」の出店に向け協議が進められています。こうしたなか、地権者で構成する宮川･水上土地区画整理組合が、3月末までに出店の意向を示す