カリスマ的人気を誇っていたシンガーソングライターの尾崎豊さんと18歳で運命的に出会い、20歳で結婚をした尾崎繁美さん。さまざまな紆余曲折を経て、21歳で息子・裕哉さんを出産。やっと家族の幸せを掴むと思った矢先、繁美さんは24歳で最愛の夫と死別するという想像を絶するような凄絶な別れを経験しています。尾崎豊さんの没後30周年を機に、繁美さんは封印を解くように連載『30年後に語ること』として発表。その後、2023年7月