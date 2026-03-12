ミルクスイーツブランド『あさぎり牛乳』から、春限定の「静岡抹茶シリーズ」が2026年3月15日（日）より登場。富士山麓・朝霧高原の生乳を使ったやさしいミルクの味わいと、静岡県産抹茶の香り高い風味を組み合わせた季節限定スイーツです。リッチミルクサンドやパンケーキサンド、シュークリームなど、ミルクと抹茶が織りなす贅沢なラインナップが勢ぞろい。春らしい上品な味わいを楽しめる