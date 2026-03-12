ニカラグア戦に登板したベネズエラのマチャド＝9日、マイアミ（AP＝共同）1次リーグD組を2位通過したベネズエラは、2023年にナ・リーグ最優秀選手（MVP）に輝いたアクーニャ（ブレーブス）ら米大リーグのスター選手を多数擁する。過去最高は09年大会の4強で、WBCでは日本と初対戦となる。看板選手である28歳のアクーニャは23年に「41本塁打、73盗塁」を記録した。屈指のヒットメーカーであるアラエス（ジャイアンツ）は24年に3