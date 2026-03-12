◇プロ野球 オープン戦 広島4-0DeNA（12日、横浜スタジアム）DeNA対広島で試合が一時中断となるアクシデントが起こりました。9回、2番手としてマウンドに上がっていた広島の岡本駿投手は先頭に対して1ボールからの2球目、大きく曲がるカーブを投げると、キャッチャーの石原貴規選手がボールを取り損ない、名幸一明球審のマスクに直撃しました。名幸球審は顔を押さえ、しばらく動けずにいると石原選手は寄り添い岡本投手も帽子を取