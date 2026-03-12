タレント鈴木奈々（37）が12日、インスタグラムを更新。イメチェンした姿を公開した。「金髪ボブにイメチェンしました」として、フードを被り、メガネをかけた姿で金髪ボブになった様子を披露。「ウィッグでイメチェンです。ウィッグって色んな髪型にイメチェン出来るから楽しいよね!」と続けた。フォロワーからは「お人形みたい」「可愛すぎる」「めっちゃ可愛い似合ってます」などのコメントが寄せられた。