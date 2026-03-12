「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。3月6日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバック。【動画】元質店の中から大量の現ナマが!?ブランド財布や金の指輪もリポーターのバッツネがやって来たのは、大阪・大阪市。元質屋さんの建物に、開かずの金庫が眠っています。依頼主の大畑さんによると、祖父・嘉之さんが20年前まで営んでいた店舗で、現在は親族が倉庫として利用しています