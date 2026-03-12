名古屋市によりますと、きょう午前8時半ごろ、名古屋市東区葵1丁目のマンション新築現場で、基礎工事をしていた工事作業員が不発弾らしきものを見つけて、警察に通報しました。 【写真を見る】名古屋・東区のマンション新築現場で不発弾見つかる アメリカ製250キログラムの爆弾 発見場所は立ち入り禁止に きょう午後3時に、陸上自衛隊が「不発弾」だと確認したということです。 不発弾は、アメリカ製の250キログラム普通爆弾（