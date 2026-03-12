子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。今回は、娘さんのお着替え中に起こった一件です。小1の娘が着ている洋服が小さいなと気がついたママ。娘自身もサイズの小ささには気がついている様子。しかし「着替えようか」と促すママに、「こ