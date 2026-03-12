NPO法人大木町スポーツ協会（福岡県大木町）は11日、20代男性職員が、協会が事務を請け負う委託事業の資金を管理する通帳から不正に出金を繰り返し、計約41万円を着服していたと発表した。職員は不正行為を認め、懲戒解雇された。協会によると、職員は2024年9月から昨年4月、町や協会などでつくる実行委員会からの子ども向け委託事業2件の資金を計10回にわたり不正に出金した。今年1月に町担当者が精算確認した際、未精算で通