福岡県警糸島署は12日、福岡県糸島市高田1丁目2番付近の歩道上で10日午前5時10分ごろ、帰宅中の女性が見知らぬ男から「遊びませんか」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は60代、身長170くらい、黒色のマッシュ系の髪、白色長めのダウンジャケット着用。