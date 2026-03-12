チェコ代表が日本代表へ愛のあるメッセージを送りました。日本と同じプールCのチェコは他のチームと違い、本業の傍ら野球の練習に励み戦いました。4戦全敗ながら、侍ジャパンに学んだ礼儀を見せるなど、観客から万雷の拍手を受けながらグラウンドを去りました。チェコのハディム監督は日本戦後に野球愛を前面に出した会見を行っています。会見の最後には「1分だけください」と声をかけ、おもむろに『日本』と書かれたハチマキを取