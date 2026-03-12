最長448yの記録を持つ世界トップのドラコン選手であり、インフルエンサーでもあるボビー・レイが自身のインスタグラムを更新。新しく手に入れたアイアンの全番手の飛距離を動画で公開し、そのすさまじい飛距離が話題となっている。【動画】公開された全番手スイング！ 2番アイアンで脅威の300y超え公開された動画は夜の練習場で撮影されたもので、ボビー・レイの太い腕から繰り出されるショットの飛距離が番手ごとに表示されている