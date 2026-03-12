＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 最終日（2日間競技）◇12日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞JLPGAへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年初戦「マイナビカップ」は最終ラウンドを行い、3アンダーから出た久世夏乃香がトータル8アンダーまで伸ばして逆転でツアー2勝目を挙げた。久世さんエグすぎ！終盤に圧巻スーパーショット連発ネクヒロ開幕戦LIVE配