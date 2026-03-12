ロックバンド・LUNA SEAのギタリスト・SUGIZOが12日、自身のXを更新。同日、都内で開催されるLUNA SEAの公演に向け、2月17日に56歳で亡くなったLUNA SEAの真矢さんへの思いも込めて心境をつづった。【写真】集合ショットで…真矢さん、生前最後の投稿SUGIZOは「ついにこの日が来た。自分の事故後、初の、そして真矢がいない初のライヴ。本来は復活の狼煙を大きく掲げられる日になるはずだった。。。」と書き出した。続けて「正