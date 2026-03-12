大阪・よしもと漫才劇場所属で注目の若手コンビ、シカノシンプ（北川、ゆのき）が、東京で初となる単独ライブ『ゲルゲルマタニゲルマタ』を、5月8日にYOSHIMOTO ROPPONGI THEATERで開催することが決まった。【画像】何のシルエット？ マンゲキ「重大発表」予告画像シカノシンプは、2022年に結成後、わずかな期間で『UNDER5 AWARD 2025』準優勝、さらに『第15回ytv漫才新人賞』準優勝と、結果を出してきた。東京初の単独ライブ