アメリカのトランプ政権が日本などに対し「過剰生産能力」の調査を始めると発表したことに関し、木原官房長官はきょう（12日）、「日本への影響を精査しつつ、適切に対応していく」と述べました。アメリカの通商代表部は11日、不公正な貿易慣行をとる国に対して制裁関税などを課すための通商法301条に基づき、調査を始めることを明らかにしました。特定の国が製造業で過剰な生産能力を持ち、アメリカの貿易赤字につながっていない