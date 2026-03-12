日産がUberなどと自動運転のロボタクシーの運行を目指します。日産自動車はUber Technologiesとイギリスのスタートアップ企業Wayveと協業し、AIを搭載した無人の自動運転タクシー「ロボタクシー」の運行を目指すと発表しました。車両は日産のEV「リーフ」がベースで、Uberの配車サービスを活用します。2026年の後半にも東京での試験運行を開始し、まずは安全確保のためにドライバーが乗った状態で、将来的には無人を目指します。日