後藤由季子・東京大教授日本学士院は12日、学術上の優れた業績を顕彰する日本学士院賞に、細胞が外部からの刺激に応じて増殖する仕組みの発見に貢献し、がん治療などへの道筋を開いた後藤由季子東京大教授（61）＝専門は分子細胞生物学・神経科学＝ら12人を選んだ。他の11人は、英文学の井出新慶応大名誉教授（65）▽数学の砂田利一明治大名誉教授（77）▽数学の小谷元子理化学研究所領域総括（66）▽物理学の永長直人理研プロ