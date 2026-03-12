ミラノ・コルティナパラリンピックの表彰式で11日、銀メダルを獲得したチェコの選手が、ロシアの選手との写真撮影の際に接近を拒否しました。ノルディックスキー距離女子10キロクラシカル視覚障害の表彰式で、銀メダルのチェコのシモナ・ブベニチュコバ選手が、優勝したロシアの選手と距離を置いたまま写真撮影に応じました。通常、表彰式ではメダリストが寄り添って記念撮影を行うことが多く、異例の対応となりました。今大会では