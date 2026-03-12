イタリアが４連勝でＷＢＣ１次ラウンドＢ組を１位で突破した。テキサス州ヒューストンで行われた１１日（日本時間１２日）のメキシコ戦に９―１で快勝。１４日（同１５日）にＡ組２位のプエルトリコと準々決勝を争う。「４番・一塁」で出場した主砲のビニー・パスカンティーノ内野手（２８＝ロイヤルズ）が大会史上初の１試合３本塁打と爆発。前日に優勝候補の米国から大金星を挙げた勢いをそのままに、前回ベスト４のメキシコを