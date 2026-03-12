【モデルプレス＝2026/03/12】DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」にて4月6日より独占配信されるドラマ「やたらやらしい深見くん」（放送局：TOKYO MX／毎週月曜25時20分）の主題歌がTHE SUPER FRUITの「恋はメリーゴーランド」に決定。主題歌入り予告編映像も解禁された。【写真】人気BL作品濃厚ベッドシーン予告＆主題歌解禁◆主題歌はDa-iCE花村想太らが楽曲提供本作は、電子コミック累計280万DLを突破した松本あやか原作の人