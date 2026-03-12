【モデルプレス＝2026/03/12】アイドルグループ・櫻坂46のメンバーが互いの素顔を撮影したオフショット写真集「櫻撮（さくさつ）VOL.01」（3月17日発売／講談社）の発売記念生配信が決定。3月14日21時ごろよりYouTube「櫻坂チャンネル」にて行われる。【写真】櫻坂46メンバーの集合密着ショット◆大園玲＆森田ひかる、生配信決定今回、生配信に出演するのは2期生コンビの大園玲と森田ひかる。また、配信日限定で特典ポスターつきの