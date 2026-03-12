メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市港区のテーマパーク「レゴランド・ジャパン」で、入園や入学といった子どもたちの門出を祝うイベントが、13日から始まります。 13日から始まるのは「レゴランドで春のお祝いパーティー」で、13日は地元の小学生や幼稚園児らおよそ180人が招待され、一足先に体験しました。 子どもたちを出迎えるサクラは、高さおよそ4.3メートル、レゴブロックおよ