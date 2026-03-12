道の駅 小豆島ふるさと村で行われたオリーブリース作り香川・小豆島町 日本有数のオリーブの産地、香川県小豆島でオリーブのリースを作るイベントが開かれました。 3月15日の「オリーブの日」を前に小豆島観光協会が呼び掛けたもので島内の宿泊・観光・飲食など21の施設が参加しました。 参加者は長さ約40cmのオリーブの枝を直径約10cmの輪の形にし、リボンを結んで