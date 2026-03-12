佐賀県に九州最大規模となるキャンプ施設が、3月18日にオープンします。その場所は、2000年の歴史を感じられる特別な公園です。宿泊施設にもこだわりがあります。 ■中村安里アナウンサー「いただきます。今、私がバーベキューをしているこちら、吉野ヶ里遺跡がある吉野ヶ里歴史公園なんです。」 こちらは今からおよそ2000年前、弥生時代の貴重な住居跡や高床倉庫群跡が発掘された吉野ヶ里歴史公