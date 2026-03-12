（高山 基彦 キャスター）「静岡市駿河区にありますガソリンスタンドに来ています。懸念されるガソリン価格ですが、実際どうなってるんでしょうか。おはようございます。今こちらは何をされてる？」（丸大石油 下川原SS三ツ井 大介 所長）「価格をきょうから変えさせていただきましたので…」Q.どれぐらいの値上がりになった？「値がり幅は29円ですね」このガソリンスタンドでは11日160円台だったレギュラーガソリン