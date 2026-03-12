山善は、家具ブランド「RELAMOVE」より、工具不要で壁に取り付けできる「スピーカー付きウォールシェルフ」を開発。3月下旬から、クラウドファンディングの応援購入サービス「Makuake」で先行販売を開始する。ラインナップは「ASKS-3008」「ASKS-5008」「ASKB-3028」「ASKB-5028」の4モデル。Makuake販売価格は以下の通り。 「ASKS-3008」 8,980円 「ASKS-5008」 9,980円 「ASKB-3028」