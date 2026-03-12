研究者がスペイン北部アストゥリアス自治で撮影したトカゲの足跡が残る岩板。（２０１７年５月撮影、北京＝新華社配信）【新華社北京3月12日】スペインの上部ジュラ系地層で見つかった約1億5千万年前のトカゲの行跡に関する研究成果がこのほど、国際古生物学専門誌「イクノス」電子版に掲載された。研究は中国とスペインの研究者が主導した。恐竜研究の専門家、中国地質大学（北京）地球科学・資源学院の邢立達（けい・