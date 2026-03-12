【新華社天津3月12日】中国石油大手、中国海洋石油集団の天津分公司は10日、中国が独自設計・建造した初の一体型大型水圧破砕（フラクチャリング）作業船「海洋石油696」が浙江省舟山市で引き渡されたと明らかにした。同船は中国における海洋石油・天然ガスのフラクチャリングによる増産技術と作業設備の空白を埋めるものとなる。「海洋石油696」は全長99.8メートル、幅22メートルで、フラクチャリング設備一式を備え、海上で